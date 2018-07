Brüssel/Paris (dpa) - Mit der Festnahme des mutmaßlichen Paris-Attentäters Salah Abdeslam in Brüssel landen Belgiens Fahnder einen Erfolg. Der französische Verteidigungsrat und der belgische Sicherheitsrat kommen heute zusammen, um über die aktuelle Lage zu beraten. Abdeslam soll so schnell wie möglich nach Frankreich ausgeliefert werden. Dies sei lediglich eine Formalie, sagte der belgische Justizminister. Er wäre der erste Terrorverdächtige, der wegen der Pariser Anschläge in Frankreich vor Gericht kommt.