Marseille (dpa) - Brutale Gewalt überschattet den EM-Auftakt in der südfranzösischen Hafenmetropole Marseille: Bei heftigen Zusammenstößen zwischen Fangruppen vor dem Europameisterschaftsspiel England gegen Russland sind mindestens 31 Menschen verletzt worden. Ein britischer Fußball-Fan schwebt nach Angaben von Frankreichs Innenminister Bernard Cazeneuve in Lebensgefahr. An den gewalttätigen Auseinandersetzungen waren neben englischen und russischen auch französische Randalierer beteiligt. Sechs Krawallmacher wurden festgenommen. In Nizza kam es zu Auseinandersetzungen mit nordirischen Fans. Dabei gab es nach AFP-Angaben sieben Verletzte.