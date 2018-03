Athen (dpa) - Die griechische Küstenwache hat 34 Migranten vor der Insel Farmakonisi gerettet. Sie waren von der naheliegenden türkischen Küste an Bord eines kleinen Schlauchbootes gestartet. Das Boot drohte wegen rauer See und starken Winden unterzugehen. Alle geretteten Menschen seien wohlauf, berichtete das Staatsradio. Die Menschen seien in ein Registrierzentrum auf der Insel Leros gebracht worden. In Griechenland leben zurzeit knapp 63 000 Flüchtlinge und andere Migranten. Im Durchschnitt setzen täglich etwa 70 Menschen aus der Türkei zu den Inseln der Ostägäis über.