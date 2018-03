Mülheim/Ruhr (dpa) - Bei einem Brand in einem Mietshochhaus im nordrhein-westfälischen Mülheim an der Ruhr sind 28 Menschen verletzt worden. Zwei von ihnen sind lebensbedrohlich verletzt. Alle Opfer erlitten Rauchvergiftungen. Das Feuer war in einer Wohnung im 16. Stock ausgebrochen. Dort soll Öl auf einem Herd gebrannt haben. Der Brand konnte dann sehr schnell von der Feuerwehr gelöscht werden.