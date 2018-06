Köln (dpa) - Mit einem überraschenden Sieg ist das deutsche Eishockey-Nationalteam in die Heim-Weltmeisterschaft gestartet. Ohne Kapitän Christian Ehrhoff gewann der Gastgeber am Abend in Köln mit 2:1 gegen Mitfavorit USA. Nächster Gegner ist bereits am Samstag Mitfavorit Schweden.