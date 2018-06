München (dpa) - RB Leipzig hat seine geringen Chancen auf den Aufstieg in die Fußball-Bundesliga gewahrt. Die Sachsen siegten mit 2:1 beim VfL Bochum. In der weiter vom FC Ingolstadt angeführten Tabelle haben die Leipziger einen Rückstand von sechs Punkten auf Platz zwei. Im Abstiegskampf kassierte Erzgebirge Aue eine 0:1-Heimniederlage gegen SV Sandhausen. Der VfR Aalen bleibt trotz eines 1:1 bei Union Berlin Tabellenletzter. Abgeschlossen wird der 28. Spieltag am Abend mit der Partie zwischen Fortuna Düsseldorf und dem 1. FC Kaiserslautern.