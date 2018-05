Karlsruhe (dpa) - In der 2. Fußball-Bundesliga hat der Karlsruher SC mit einem 2:0 (0:0) gegen Erzgebirge Aue den ersten Saisonsieg geschafft. Beide Teams haben nach sieben Spielen nun sieben Punkte. Der 1. FC Heidenheim hat sich mit einem 3:0 (2:0) gegen den 1. FC Kaiserslautern in der Spitzengruppe der Liga festgesetzt und die Pfälzer zurück in die Krise geschossen. Heidenheim steht mit 14 Punkten zumindest bis Sonntag auf Rang zwei der Tabelle. Der FCK rutschte mit fünf Punkten aus sieben Spielen auf Platz 16.