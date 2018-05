London (dpa) - Ein 13 Jahre alter Junge hat den Mord an einem Bauarbeiter in England gestanden. Er hatte den 53 Jahre alten Mann nach einem Streit vor einem Häuserblock im Norden Londons erstochen, wie der Junge vor dem Londoner Strafgerichtshof Old Bailey einräumte. Der 13-Jährige soll am 10. April verurteilt werden. Ebenfalls heute wurden zwei Mädchen im Alter von 13 und 14 Jahren im nordostenglischen Verwaltungsbezirk Teesside des Mordes an einer 39 Jahre alten Frau angeklagt. Die Frau hatte versucht, die Jugendlichen am Eindringen in einen Wohnblock zu hindern.