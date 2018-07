Bremen (dpa) - Die 1000 Kilo schwere Weltkriegsbombe im Bremer Stephani-Viertel ist zur Sprengung an einen unbewohnten Ort am Stadtrand abtransportiert worden. Alle Evakuierungen und Sperrungen wurden aufgehoben. Zuerst sollte die amerikanische Bombe entschärft werden. Als das am Morgen nicht gelang, wurde über eine Sprengung am Fundort nachgedacht. Nach einer Risikoabwägung entschieden sich Sprengmeister und Einsatzleiter jedoch für den Abtransport.