Offenbach/München (dpa) - Die Restaurantkette McDonald's hat der Familie der Studentin Tugce in einer ganzseitigen Zeitungsanzeige ihr Beileid ausgesprochen. Die Anzeige erschien in der «Bild»-Zeitung. McDonald's verurteile jede Art von Gewalt, heißt es weiter in dem Text, der in deutscher und türkischer Sprache abgedruckt ist. Die Studentin war Mitte November vor einer Filiale in Offenbach so schwer verletzt worden, dass sie ins Koma fiel und später starb. Zuvor soll sie versucht haben, einen Streit in dem Restaurant zu schlichten.