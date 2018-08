Parker Posey will mit Woody Allen drehen. Foto: George Frey

Dem Kinoportal «Deadline.com» zufolge steht Posey kurz vor dem Vertragsabschluss für das nächste, noch titellose Projekt des New Yorker Regisseurs, in dem auch Kristen Stewart, Bruce Willis, Blake Lively und Jesse Eisenberg mitspielen. Der Inhalt ist noch geheim. Allen holte Posey für seinen jüngsten Film «Irrational Man» (dt. Kinostart im November) an der Seite von Emma Stone und Joaquin Phoenix vor die Kamera. Darin geht es um einen Professor, der mit einer seiner Studentinnen ein Verhältnis hat.