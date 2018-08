Lily Collins bekommt Verstärkung für «To the Bone». Foto: Epa/Str

Seine Landsmännin Lily Collins (27, «Love, Rosie», «Spieglein, Spieglein»), Tochter von Sänger Phil Collins, übernimmt die Hauptrolle einer magersüchtigen Frau. Auch Hollywood-Star Keanu Reeves (51, «John Wick») ist schon an Bord. Die amerikanische TV-Autorin Marti Noxon («Buffy the Vampire Slayer», «Glee», «Mad Men») gibt mit «To the Bone» ihr Regiedebüt. Die Geschichte beruht auf ihren eigenen Erfahrungen mit Magersucht.