Dem Filmblatt «Variety» zufolge soll das noch titellose Biopic auf dem Sachbuch von Millers Sohn Antony Penrose («The Lives of Lee Miller») basieren. Über einen möglichen Regisseur und den Drehstart wurde noch nichts bekannt.

Die gebürtige New Yorkerin Miller (1907-1977) hatte eine frühe Modellkarriere, dann war sie während des Zweiten Weltkriegs in London als Kriegsfotografin tätig. Sie arbeitete mit Künstlern wie Man Ray und Pablo Picasso zusammen.

Winslet kommt als nächstes an der Seite von Michael Fassbender in der Filmbiografie «Steve Jobs» über den verstorbenen Apple-Gründer in die Kinos.