Nun hat sie ein weiteres Filmprojekt in der Mache. «Variety» zufolge übernimmt sie mit dem indonesischen «The Raid»-Star Iko Uwais (32) die Hauptrollen in dem Actionfilm «Mile 22». Die Dreharbeiten sollen Mitte Mai beginnen. Die Story dreht sich um eine CIA-Agentin und einen indonesischen Polizisten, die sich im Kampf gegen politische Korruption und Gewalt verbünden. Rousey kommt im April in einer kleinen Rolle in «Fast & Furious 7» auf die Leinwand. Uwais ist durch seine Rolle als Undercover-Cop Rama in der brutalen «The Raid»-Actionserie bekannt. Er ist ab Dezember in «Star Wars: Das Erwachen der Macht» zu sehen.