Goldie Hawn vielleicht in der Mutterolle. Foto: Jens Kalaene

Der Film soll im Mai 2017 in die Kinos kommen. Oscar-Preisträgerin Hawn («Die Kaktusblüte») war zuletzt 2002 in «Groupies Forever» auf der Leinwand zu sehen. Jonathan Levine («Warm Bodies», «50/50 - Freunde fürs (Über)Leben») ist als Regisseur an Bord. Das Drehbuch stammt von Katie Dippold, die zuvor die Vorlage für «Taffe Mädels» (2013) lieferte.