Wallis soll eine Wissenschaftlerin mimen, Cruise angeblich einen Soldaten. Sofia Boutella (33, «Kingsman: The Secret Service») steht bereits für die Mumien-Rolle fest. Alex Kurtzman («Zeit zu leben») führt Regie nach einem Skript von Jon Spaihts («Prometheus»). Die Neuauflage von «Die Mumie» soll in der Gegenwart spielen und im Juni 2017 in die Kinos kommen. In der alten «Mumien»-Reihe spielte Brendan Fraser den Abenteurer Alex O'Connell, der den Weg von Schreckens-Mumien durchkreuzt.