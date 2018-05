Los Angeles (dpa) - Leonardo DiCaprio (40, «The Wolf of Wall Street») nimmt es im ersten Trailer zu dem Westernthriller «The Revenant» mit Bären, Wilderern und Schneestürmen auf. Ein halbes Jahr vor dem Kinostart geben die Action-Szenen Einblick in das Überlebensdrama eines Trappers in der US-Wildnis im 19. Jahrhundert.