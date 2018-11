Red Hot Chili Peppers («The Getaway») und Volbeat («Seal The Deal & Let's Boogie») verteidigten die Plätze zwei und drei. Udo Lindenberg bleibt mit «Stärker als die Zeit» Vierter. Als Fünfter steigt der spanisch-deutsche Musiker Alvaro Soler mit «Eterno Agosto» in die Album-Charts ein. Die Vorwochensieger Biffy Clyro («Ellipsis») fielen auf Platz elf zurück.

In den Single-Charts führt weiterhin Sommerhit-Favoritin Imany mit «Don't Be So Shy» vor «This Girl» von Kungs Vs. Cookin' On 3 Burners. Als Dritter stehen Alle Farben feat. YOUNOTUS («Please Tell Rosie») auf dem Treppchen. Bester Neueinsteiger in den Single-Charts ist Rapper Shindy mit «Roli» auf Platz 14.