Das elfte Werk der Folkrock-Truppe aus Chicago seit den Anfängen vor gut zwei Jahrzehnten war zuvor nicht einmal in Insider-Kreisen konkret angekündigt worden. Den Grund für die Fan-freundliche Online-Veröffentlichung über www.wilcoworld.net nannte Tweedy bei Facebook: «Das fühlte sich nach Spaß an. Und was bringt mehr Spaß als eine Überraschung?»

Wilco hatten 2011 ihr bislang letztes Studioalbum veröffentlicht: «The Whole Love» sprang in den US-Billboard-Charts auf Rang 5, in Deutschland auf Platz 14. Auch der Vorgänger «Wilco - The Album» (2009) kam in den USA in die Top Five.

Zuletzt hatte die Band mit einer Raritäten-Sammlung (4 CDs) und einer Best-Of-Compilation auf 20 Jahre mit stetig wachsendem Erfolg bei Fans und Kritik zurückgeblickt. Als weitere Wilco-Meilensteine gelten «Being There» (1996), «Yankee Hotel Foxtrot» (2002) und «Sky Blue Sky» (2007).