Er sei sehr traurig, dies seinen Fans mitteilien zu müssen, hieß es. Ersatztermine sollen demnächst bekannt gegeben werden, gekaufte Tickets bleiben gültig.

Der Musiker wollte in diesem Jahr zwei Konzerte in Deutschland spielen - am 2. Juni in Dresden und am 3. Juni in Erfurt. Van Morrison ist bekannt für Hits wie «Brown Eyed Girl» und «Days Like This».