Seine Songs «Just the Way You Are» und «Grenade» sind schon jetzt Liebesschnulzen-Klassiker. Mit seiner Arbeit als Sänger, Songwriter und Produzent wird der Hawaiianer alleine in diesem Jahr nach Schätzungen des «Forbes»-Magazins rund 40 Millionen Dollar (etwa 36 Millionen Euro) einnehmen - und dabei wird Mars am Donnerstag (8. Oktober) erst 30 Jahre alt.

Gerade erst hat er gemeinsam mit Mark Ronson mit «Uptown Funk» den Hit zum Sommer 2015 geliefert und jetzt arbeitet er schon wieder am nächsten Album. «Zurück an der Arbeit», schrieb er erst kürzlich auf seiner Facebook-Seite. «'Just the Way You Are' und 'Grenade' werde ich singen, bis ich sterbe», hatte er davor dem britischen «Independent» gesagt. «Ich will etwas Neues ausprobieren.»

Geboren wurde Mars 1985 in Honolulu und zwar mit dem weit weniger eingängigen Namen Peter Hernandez. Den Spitznamen Bruno soll ihm sein Vater verpasst haben, Mars wurde später der zweite Teil des Künstlernamens. Mars' Eltern waren ebenfalls Musiker und auch seine fünf Geschwister spielten Instrumente und gaben Konzerte.

Direkt nach dem Schulabschluss zog Mars nach Los Angeles, aber so richtig klappen wollte es mit der Karriere als Sänger anfangs nicht, wie er sich später in einem Interview erinnert: «Uff, diese Tage damals, als mich mein Label fallengelassen hat und ich verschiedenen Labels Lieder angeboten habe und sie alle gesagt haben, die sind zu ungewöhnlich ... alles hat einen Grund und das gehört zu meiner Geschichte dazu.»

Mars beginnt, Lieder für andere Sänger zu schreiben und feiert immer mehr Erfolge, bis er sich schließlich wieder selbst ans Singen wagt. Das 2010 veröffentlichte Album «Doo-Wops & Hooligans» wird weltweit ein Riesen-Erfolg und verkauft sich millionenfach, genau wie der 2012 veröffentlichte Nachfolger «Unorthodox Jukebox». Es folgen Dutzende Auszeichnungen, unter anderem Grammys und Brit Awards. 2014 tritt Mars in der Halbzeit des Football-Spektakels Superbowl auf - in den USA eine der größten Ehren für einen Musiker, die ihm ein Millionenpublikum verschafft.

Sein Privatleben hält Mars gerne unter Verschluss. Nach einer Beziehung mit seiner Kollegin Rita Ora soll er derzeit mit dem Model Jessica Caban zusammen sein, berichten US-Medien. Mars kommentiert das nicht, aber lässt in Interviews immer wieder durchblicken, dass er rundum zufrieden mit seinem Leben sei - und sich sogar mit seiner vergleichsweise geringen Körpergröße von 1,65 Metern inzwischen angefreundet habe. «Ich war auf dem Cover des "Playboy"-Magazins. Das geht an all diejenigen, die immer über die 1,65 lästern - pah!»