Wiesbaden/Berlin (dpa) - Rockstar Sting gibt im Sommer zwei Konzerte in Deutschland. Am 31. Juli 2016 steht zunächst ein Auftritt in Wiesbaden auf dem Programm, wie der Veranstalter am Montag in Berlin mitteilte. Dann folgt am 1. August eine Show in der Berliner Waldbühne.