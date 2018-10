Die norddeutschen Volksmusiker von Santiano wurden damit vom Spitzenrang verdrängt, ihr Album «Von Liebe, Tod und Freiheit» rutschte runter auf die Zwei, wie Media Control am Freitag in Baden-Baden mitteilte.

Auch Sarah Connor verlor einen Platz und liegt mit «Muttersprache» nur noch auf Platz drei. Zweitbester Neueinsteiger ist das britische Trio von Muse. Ihr siebtes Studioalbum «Drones» startet auf der Vier.

In den Single-Charts steht weiterhin Dauerbrenner «Ain't Nobody (Loves Me Better)» von Felix Jaehn feat. Jasmine Thompson an der Spitze. Sarah Connor klettert mit «Wie Schön Du Bist» von der Drei auf die Zwei. Um ganze sechs Plätze nach oben auf Rang drei kämpft sich Gestört aber Geil & Koby Funk feat. Wincent Weiss mit «Unter meiner Haut».