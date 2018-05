Der 22-Jährige nimmt eine Auszeit und verlässt vorerst die Welttournee der irisch-britischen Gruppe. «Zayn ist wegen Stress krankgeschrieben und fliegt ins Vereinigte Königreich zurück, um sich zu erholen», teilte ein Sprecher der Band am Donnerstagabend in London mit.

One Direction wollen die Tournee ohne Malik fortsetzen. Am Wochenende stehen zwei Auftritte in der philippinischen Hauptstadt Manila an. Die Einwanderungsbehörde des Landes verlangte hierfür eine Kaution, wie lokale Medien berichten. Der Konzertveranstalter sei aufgefordert worden, einen Geldbetrag zu hinterlegen, der verfallen soll, falls Bandmitglieder Drogen nehmen. Eine Sprecherin der Behörde wird von der BBC mit den Worten zitiert, es gehe darum, «Interessen der Öffentlichkeit zu schützen».

Eine Anti-Drogen-Initiative mit dem Namen «Laban ng Pamilyang Pilipino» (Kampf der Filipino-Familie) macht seit Monaten Druck auf die Behörden. So wollte sie gerichtlich durchsetzen, dass die Mitglieder der Band sich einem Drogentest unterziehen, bevor sie in Manila auftreten dürfen. «Wir sind nicht gegen One Direction», sagte die Anwältin der Initiative. «Persönlich würde ich sie gerne sehen, aber es geht um die Drogen.»

Die Band-Mitglieder Zayn Malik und Louis Tomlinson waren vor einem knappen Jahr in Peru dabei gefilmt worden, wie sie dem Anschein nach einen Joint rauchten. Kollege Liam Payne leistete danach auf Twitter Abbitte: «Ich liebe meine Jungs, und vielleicht sind die Dinge etwas schiefgelaufen, ich entschuldige mich dafür.» Sie seien alle erst in ihren Zwanzigern, und «in diesem Alter machen wir alle Dummheiten».