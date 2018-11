«Ich habe diesen Song für ihn geschrieben», schreibt Miley Cyrus auf ihrer Facebookseite. «Er hat mich so glücklich gemacht und ich vermisse ihn jeden Tag.» Dazu hat sie ein Video gestellt, in dem sie in einem Einhorn-Jumpsuit am Keyboard sitzend ihre herzergreifende Trauerballade singt - und schließlich in Tränen ausbricht. Der Auftritt fand im Rahmen ihrer «Backyard Sessions» (Hinterhofkonzerte) für ihr Wohltätigkeit-Projekt «The Happy Hippie Foundation» statt.

Die für ihre Tierliebe bekannte Sängerin hatte sich bereits nach dem Tod ihres Huskys Floyd im letzten Jahr ein Tattoo stechen lassen.