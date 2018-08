Berlin (dpa) - Rocker Udo Lindenberg (68) ist am Mittwoch (17.45 Uhr) in Berlin mit dem «Sonderzug nach Pankow» unterwegs. Die U-Bahn-Fahrt soll an ein berühmtes Lied von Lindenberg erinnern, mit dem er sich zu DDR-Zeiten einen Auftritt in Ost-Berlin erspielen wollte.