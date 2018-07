«Wir haben überlegt, die Werbung nicht zu veröffentlichen», zitierte die Nachrichtenagentur PA am Freitag Jussi Lindholm von der zuständigen Werbeagentur, aber das Material spiegele die Seele des Musikers wider und sei nun als Hommage gedacht. Zu den Klängen des Strauß-Walzers «An der schönen blauen Donau» verlässt Lemmy, der am 28. Dezember mit 70 Jahren an Krebs gestorben ist, eine Tankstelle. In die Kamera sagt der Brite, der für exzessiven Alkoholkonsum bekannt war: «Ich trinke keine Milch. Und ich werde es nie tun, Du Arschloch.» Vor 20 Jahren hatte Valio einen ähnlichen Werbespot, an den der neue erinnern soll.