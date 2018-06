«In meinem Schlafanzug, Matzeknödel-Suppe essend. Kein Make-up und froh, nicht in einem Korsett zu stecken», sagte sie der «New York Times». Der wichtigste Musikpreis der USA wird am Montag (Ortszeit) in Los Angeles verliehen. Perry ist diesmal nicht nominiert.

Die Musikerin hatte bislang 13 Mal Chancen auf einen Grammy, konnte aber keinen mit nach Hause nehmen. «Ich mache Musik, um authentisch zu sein und eine Verbindung zu schaffen. Ich weiß, dass das funktioniert, weil Zahlen nicht lügen», sagte Perry dem Blatt.

Die 31-Jährige will zwei Tage vor den Grammys eine große Party nur für Kreative - Musiker, Produzenten und Songschreiber - schmeißen. Manager und Medien sind dagegen nicht eingeladen. «Ich versuche, es so einfach wie möglich zu halten.» Denn häufig sei sie nach großen Events «total erschöpft».