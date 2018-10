Zudem steigen demnach zum ersten Mal vier Rapper gleichzeitig in die Top Ten ein, wie die Marktforscher am Freitag in Baden Baden mitteilten.

Los geht es mit KC Rebell, der mit «Fata Morgana» auf Platz eins startet und den Sampler «Sing meinen Song - Das Tauschkonzert Vol. 2» auf die Zwei verdrängt. Marsimoto, die Kunstfigur des Berliner Rappers Marteria, steigt mit «Ring der Nebelungen» auf Rang drei ein.

Sarah Connor rutscht mit «Muttersprache» von der Zwei auf die Vier, dahinter folgt Neueinsteiger LX & Maxwell mit «Obststand» auf Platz fünf. Als vierter Hip-Hop-Act starten die beiden Hessen Celo & Abdi mit «Bonchance» auf Rang acht.

In den Single-Charts steht zum siebten Mal in Folge «Ain't Nobody (Loves Me Better)» von Felix Jaehn feat. Jasmine Thompson an der Spitze. Kygo feat. Parson James folgen mit «Stole The Show». Sarah Connor liegt mit «Wie Schön Du Bist» auf Rang drei.

Die besten Neueinsteiger sind ebenfalls deutschsprachig: Daniel Wirtz («Wenn Sie diesen Tango hören») startet auf Platz 14, KC Rebell feat. Moé folgen mit «Bist du real» auf Rang 15.