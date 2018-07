Für den Herbst 2016 hat Jamie-Lee jetzt ihre erste Tournee angekündigt, die am 19.10. in Recklinghausen startet und insgesamt acht Termine umfasst. Konzertkarten sind ab jetzt erhältlich, heißt es in einer Mitteilung der Booking Agentur Four Artist.

Neben «Ghost» stellt das Manga-Mädchen auch Songs des gerade erschienenen Debütalbums «Berlin» vor, das voller Emotionen steckt: «Ich bin ein totaler Gefühlsmensch und das merkt man auch an den Liedern», sagte Jamie-Lee Kriewitz kürzlich der Deutschen Presse-Agentur.

Tourdaten: 19.10. Recklinghausen - Vest Arena, 20.10. Köln - Stadtgarten, 21.10. Stuttgart - Wizemann, 22.10. Frankfurt - Gibson 24.10. Hannover - Capitol, 25.10. Osnabrück - Rosenhof, 26.10. Berlin - Postbahnhof, 27.10. Hamburg - Grünspan