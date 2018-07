Nach Mitteilung der Veranstalter sollen die Sänger und Gitarristen am 2. September die 2587. Plakette auf dem Bürgersteig im Herzen von Hollywood enthüllen.

1970 schlossen sich die damaligen Studenten zu dem Vokalduo Hall & Oates zusammen. Sie mischten Elemente von Pop, Soul, Folk, Rock, Gospel und Blues. Bis in die 1980er Jahre hinein stürmten sie mit Songs wie «She's Gone», «Rich Girl», «Private Eyes», «I Can’t Go for That (No Can Do)», «Maneater» und «Out of Touch» die Charts.

Die Musiker aus Philadelphia zählen zu den erfolgreichsten Rock-Duos. 2014 wurden sie in die Ruhmeshalle Rock and Roll Hall of Fame aufgenommen.