Caesar enthüllte den 2583. Stern auf dem berühmten Bürgersteig vor den Augen von Fotografen und Fans.

Sie hätte es sich nie träumen lassen, diese «unvorstellbare» Auszeichnung zu erhalten, jubelte der schwarze Gospel-Star. Mehrmals pries sie Gott in ihrer Dankesrede.

Schon als Teenager war sie mit dem Spitznamen «Baby Shirley» als Sängerin aufgetreten, später spielte sie mit der Gospel-Gruppe The Caravans und startete 1966 ihre Solo-Karriere. Bis heute hat sie über 40 Alben mit Hits wie «No Charge» und «I Remember Mama» aufgenommen und elf Grammy-Trophäen gewonnen. Ihr jüngstes Album «Fill This House» ist in diesem Monat erschienen.