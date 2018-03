Fünf Jahre nach ihrem ESC-Sieg positioniert sich Lena mit ihrem jüngsten Werk «Crystal Sky» auf der Zwei. Der frühere Teenie-Schwarm Paddy Kelly meldet sich nach längerer Auszeit im Kloster erfolgreich unter anderem Namen und mit neuem Album zurück: «Human» von Michael-Patrick Kelly, in den 90er Jahren gefeiertes Mitglied der Kelly Family, steigt auf Rang drei ein. Als weitere Neueinsteiger folgen Faith No More mit «Sol Invictus» auf Platz vier und Eros Ramazzotti («Perfetto») auf Platz fünf.

In den Single-Charts bleibt die Spitze zum dritten Mal in Folge wie in der Vorwoche: «Ain't Nobody (Loves Me Better)» von Felix Jaehn feat. Jasmine Thompson.

Bester Neueinsteiger ist «Deutschland sucht den Superstar»-Gewinner Severino, der mit «Hero Of My Heart» auf Rang zehn landet. Yvonne Catterfeld startet mit «Lieber so» auf Platz 23.