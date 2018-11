Bassist Mike Porcaro (r) und Gitarrist Steve Lukather 1992 in Frankfurt am Main. Foto: Oliver Berg

Zuvor hatte sein Bruder, Toto-Keyboarder Steve Porcaro, die Botschaft via Facebook mitgeteilt: Mike sei in der Nacht zum Sonntag daheim und im Kreise seiner Familie friedlich eingeschlafen, hieß es. «Ruhe in Frieden, mein Bruder.»

Porcaro wurde 59 Jahre alt. Er war nach Angaben der italienischen Plattenfirma von 1984 bis 2007 Toto-Mitglied. Die US-Band war vor allem mit Hits wie «Africa» und «Rosanna» bekanntgeworden. Auch Gitarrist Steve Lukather äußerte sich bei Twitter: «Ich werde ihn mehr vermissen, als ich es jemals in Worte fassen könnte.»