«Als Gitarrist hat man bestimmte Griffmuster, an die man sich gewöhnt», sagte Urlaub den «Ruhr Nachrichten» in Dortmund. «Und wenn ich kein Instrument dabei habe, sondern nur mein Diktiergerät, dann singe ich Melodien, auf die ich beim Gitarre spielen nie gekommen wäre.» Deshalb nehme er auf Reisen nie eine Gitarre mit, sagte er.

Auch sein Handy schaltet Urlaub öfter mal ab. «Mein Leben soll in der Realität stattfinden und nicht in irgendwelchen virtuellen Räumen.» Urlaub startet in diesem Monat die neue Tour mit seinem Soloprojekt Farin Urlaub Racing Team.