Los Angeles (dpa) - Gerüchte um ein Überraschungskonzert der US-Rockband Guns N' Roses haben zahlreiche Fans in Los Angeles in Aufregung versetzt. Rund 250 schwarz gekleidete, tätowierte Fans reihten sich am Freitag (Ortszeit) beim ehemaligen Plattenladen Tower Records auf, um Tickets zu ergattern.