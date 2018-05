Ebenfalls drei Mal nominiert sind Schlagerstar Helene Fischer, Rapper Sido und die Frankfurter Sängerin Namika, teils aber in weniger bekannten Kategorien.

Der Echo wird am 7. April in Berlin verliehen - in insgesamt 31 Kategorien. Beim «Album des Jahres» bekommt Adele Konkurrenz von Helene Fischer («Weihnachten»), sie hatte in beiden Vorjahren mit ihrer Platte «Farbenspiel» abgeräumt. Nominiert sind auch Sarah Connor («Muttersprache), die Band Santiano («Von Liebe, Tod und Freiheit») sowie verschiedene Künstler, die die Platte «Sing meinen Song - Das Tauschkonzert, Vol. 2» aufgenommen haben.

Der Echo wird in diesem Frühjahr zum 25. Mal verliehen. Barbara Schöneberger soll die Gala in der Messe Berlin erneut moderieren. Geplant sind unter anderem Auftritte von Altrocker Udo Lindenberg und von Sarah Connor, die nicht nur für ihr Album, sondern auch als Künstlerin Rock/Pop national nominiert ist. Die Preisverleihung wird von der ARD live (20.15 Uhr) übertragen.

Möglich sind auch drei posthume Ehrungen - an Udo Jürgens (Kategorie: Musik-DVD/Blu-ray national), David Bowie (Künstler Rock/Pop International) und den verstorbenen Motörhead-Frontmann Lemmy Kilmister (Rock/Alternative international). Die nominierten Namen in allen Kategorien reichen von Coldplay und Cro über Peter Maffay, David Garrett und Frei.Wild bis zu Madonna und Nena.