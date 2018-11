Birdy nennt es ihr «Coming of Age»-Album: «Ich habe in den letzten Jahren so viel gelernt und konnte nun all meine Erfahrungen - schlechte wie gute - als Inspiration nehmen, als ich dieses Album schrieb», ließ sie wissen.

Die Sängerin und Pianistin war gerade mal 15 Jahre alt, als sie mit einem Album voller Coverversionen aus dem Indie-Bereich debütierte. Mit dem Nachfolger «Fire Within» (2013) stellte sie schließlich ihre Kompositionsfähigkeiten eindrucksvoll unter Beweis.