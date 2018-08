Berlin (dpa) - New-Order-Sänger Bernard Sumner (59) hört privat kein New Order. «Wenn man mit einer Platte fertig ist, muss man sie immer und immer wieder live spielen», sagte er am Freitagabend auf dem Hamburger Reeperbahnfestival. «Das Letzte, was du dann willst, ist nach Hause kommen und deine eigene Musik hören.»