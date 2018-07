Laura Tesoro wird mit ihrer Disco-Nummer «What's The Pressure» das ESC-Finale am Samstag eröffnen. Foto: Maja Suslin

Die Schweiz fiel mit Sängerin Rykka und «The Last Of Our Kind» dagegen in der Gunst von Zuschauern und Jury durch. Auch Dänemark und Norwegen verpassten den Einzug in das Grand-Prix-Finale. Die deutschen Fernsehzuschauer durften im zweiten Halbfinale mit darüber abstimmen, wer von den 18 Teilnehmern weiterkommen sollte.

Neben Australien qualifizierten sich Georgien, Lettland, Bulgarien, Serbien, Polen, Israel, Litauen und Belgien für die Show am Samstag. Außerdem zog die Krimtatarin Jamala, die in ihrem Song «1944» über die Vertreibung der Minderheit unter Sowjetdiktator Josef Stalin singt, für die Ukraine ins Finale ein.

Der Weißrusse Iwan fiel am Donnerstag auf, als er zu Beginn seines Songs «Help You Fly» als Animation nackt zu sehen war: Im Adamskostüm hockte er gegenüber von einem Wolf. Eigentlich habe Iwan geplant, nackt mit echten Wölfen aufzutreten. «Aber leider wurde entschieden, dass das gegen die Regeln verstößt», sagte Moderatorin Petra Mede. Geholfen hat Iwan die Performance nicht - Weißrussland schied im Halbfinale genau wie Irland, Mazedonien, Slowenien und Albanien aus.

Mede begeisterte das Publikum gemeinsam mit Co-Moderator Måns Zelmerlöw - dem ESC-Sieger von 2015 - mit einer auf die Grand-Prix-Geschichte gemünzten Musical-Einlage.

Zehn Länder hatten sich mit ihren Beiträgen schon in einem ersten Halbfinale am Dienstag qualifiziert - darunter Russland, Österreich und die Niederlande. Die Deutsche Jamie-Lee Kriewitz tritt mit ihrem Song «Ghost» wie die Kandidaten aus Frankreich, Großbritannien, Italien, Spanien und Gastgeberland Schweden direkt im Finale an. Im zweiten Halbfinale wurden die 18-Jährige und ihr Beitrag vorgestellt. Zu Wort kam die Sängerin aber nicht.