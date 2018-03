Neben dem Gesang probiert Ann Sophie noch andere Talente aus. So hat sie ein Kinderbuch geschrieben, und das gerade mal in fünf Tagen. Wie es heißen wird und worum es geht, verriet sie zunächst nicht. Am 26. März tritt sie bei der Verleihung der Echo-Musikpreise in Berlin auf, bevor es am 23. Mai in Wien beim Eurovision Song Contest um Punkte geht.