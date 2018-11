«Ich habe mir irgendwann gedacht, jetzt ist auch geiler, wenn man bei null Punkten bleibt (...) Auf Trostpunkte hatte ich auch keine Lust und Mitleidsumarmungen», sagte die Sängerin in der Fernsehsendung «Markus Lanz», die am Donnerstagabend um 23.15 Uhr im ZDF ausgestrahlt werden sollte.

Trotzdem habe sie ihren Auftritt am vergangenen Samstag in Wien genießen können. «Ich habe persönlich für mich das erreicht, was ich erreichen wollte. Ich konnte in diesen drei Minuten loslassen, ich habe es absolut genossen.» Gemeinsam mit dem Gastgeberland Österreich war Ann Sophie für Deutschland bei dem Wettbewerb auf dem letzten Platz gelandet.