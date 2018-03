Der 60-Jährige ist wegen Drogenbesitzes und einer ausgestoßenen Morddrohung angeklagt und soll Zeugen in dem Fall kontaktiert haben, wie die Zeitung «New Zealand Herald» berichtete. Das verstößt gegen die Auflagen, unter denen er auf freiem Fuß ist. Deshalb wurde Rudd am Donnerstag in Tauranga vor Gericht zitiert. Der Richter ermahnte ihn, jeglichen Drogenkonsum einzustellen. Der Staatsanwalt argwöhnte nach Angaben der Zeitung, dass Rudd unter Drogeneinfluss stehe.

Der nächste Gerichtstermin ist im Februar.