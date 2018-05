Kaz. Sie heißen "Caffe", "Cuda" und "Martin" - und sie sind die drei Wanderfalken-Babys, die im April dieses Jahres im Turm der Heiliggeistkirche aus dem Ei geschlüpft sind. Martin ist benannt nach Martin Illing, dem "Kirchenelektriker" aus der Nachbarschaft, der sich unter anderem um die Webcams im Nistkasten kümmert. Die anderen beiden haben ihren Namen von einem Computerprogramm und einer Grafikkarte. Die Beringung der Jungtiere - und gleichzeitig die Namensvergabe - fand am Wochenende auf dem Turm statt.

Vor einiger Zeit wollten noch Nilgänse in die leer stehende Wohnung der Wanderfalken einziehen. Zumindest zeigten sie sich sehr interessiert an dem Objekt in bester Lage. Das trieb Naturschutzwart Hans-Martin Gäng zunächst die Sorgenfalten auf die Stirn. Doch bald war die elektronische Nilgans-Abwehr entwickelt - von der Universität Bonn. Also hätten die Wissenschaftler Dr. Elisabeth Soergel und Dr. Akos Hoffmann Namenspaten werden können. Diese lehnten diese Lorbeeren aber ab und wollten lieber die Nachwuchskräfte Aura Munoz und Martin Garbade gewürdigt wissen, die bei der Entwicklung des Nilgans-Abwehr-Programms die Hauptarbeit leisteten. Garbade ist für das Computerprogramm "Caffe" verantwortlich, das in kürzester Zeit zwischen Wanderfalke und Nilgans unterscheidet - zwischen "geduldet" und "nicht geduldet". Dabei spielt auch eine der drei im Nistkasten installierten Webcams eine Rolle, die ständig Bilder ein- und ausfliegender oder anwesender Vögel sendet. Beim "Nilgans-Alarm" werden die ungebetenen Gäste mit lauten Geräuschen vertrieben. Auf der Grafikkarte mit "Cuda", programmiert von Aura Munoz, sind zahlreiche Fotos und Videos hiesiger Wanderfalken und Nilgänse gespeichert, die in die besagte Beurteilung durch den Computer einfließen. Fachleute braucht es auch bei der Beringung der Falken, die mit Gewichtskontrolle und Blutabnahme verbunden ist. Da haben die Vogelexperten Dr. Karl-Friedrich Raqué und Dr. Michael Preusch jahrelange Erfahrung.

Seit 1999 gibt es nun schon den Wanderfalken-Nistkasten in der Heiliggeistkirche. Zunächst verrichteten dort Aurora und Fritz ihre Brut, nach Verschwinden des Terzels Aurora und Phönix, ab 2009 zog mit Jetta und Perkeo ein neues Paar ein, seit 2014 hat Perkeo mit Palatina eine neue Partnerin.

Fi Info: Weitere Informationen und Zugriff auf die Webcams im Internet unter www.ag-wanderfalken.de.