Sich an den Geschmack von Superfood gewöhnen

Superfood schmeckt nicht jedem auf Anhieb. «Meist muss zunächst das Geschmacksempfinden erst mal wieder trainiert werden», erläutert Ernährungsberaterin Christine Volm. So müsse man sich gerade an Bitterstoffen herantasten. «Gleichzeitig gibt es viele Menschen, die keinen Bedarf an Bitterstoffe haben wie zum Beispiel Kinder.»