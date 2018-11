Martin Walser wurde 1927 in Wasserburg geboren. Mit seinen Theaterstücken und Romanen prägt der Autor seit mehreren Jahrzehnten das literarische Leben. Früher hat er hauptsächlich für die Bühne geschrieben. Sein Haus am Bodensee, so Walser während des RNZ-Interviews, sei sein "Zimmerschlacht"-Haus, weil er es mit den Tantiemen dieses 1967 uraufgeführten Stückes finanzieren konnte. Inzwischen bevorzugt Walser aber Romane, "doch auch in denen schreibe ich Dialoge". Geehrt wurde der Schriftsteller unter anderem mit dem Georg-Büchner-Preis, mit dem Friedenspreis des Deutschen Buchhandels und dem "Pour le Mérite". Für heftige Debatten sorgte er mit seiner Paulskirchen-Rede anlässlich der Friedenspreis-Verleihung. Zu seinen bekanntesten Titeln zählen "Ehen in Phillipsburg" (1957), "Ein fliehendes Pferd" (1978), "Das Schwanenhaus" (1980), "Tod eines Kritikers" (2002) und "Ein liebender Mann" (2008). "Ein sterbender Mann" kam Anfang 2016 in den Buchhandel und rangiert seitdem weit oben auf den Bestseller- und Bestenlisten. Walser schreibt auch Tagebücher, von denen vier Bände vorliegen. (voe)