Winfried Kretschmann: Der 67-Jährige gehörte im Jahr 1980 zu den Mitgründern der Grünen in Baden-Württemberg – und zog im selben Jahr für die Partei in den Landtag ein. Seit Mai 2011 ist er der erste grüne Ministerpräsident in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland. Der dreifache Vater und Fan des VfB Stuttgart wohnt mit seiner Frau Gerlinde in Sigmaringen.

Hans-Ulrich Rülke: Der 55-Jährige ist seit 2009 Vorsitzender der FDP/DVP-Fraktion im Landtag, dem er seit 2006 angehört. In Tuttlingen geboren wohnt Rülke mittlerweile mit seiner Frau und seinen drei Kindern in Pforzheim. Der leidenschaftliche Tennisspieler trat noch vor wenigen Jahren in der Regionalliga der Herren 30 an.

Nils Schmid: Seit 2009 ist der 42-jährige Landesvorsitzender der SPD in Baden-Württemberg. Im Kabinett Kretschmann ist Schmid seit 2011 Landesminister für Finanzen und Wirtschaft und Stellvertreter des Ministerpräsidenten. Schmid ist zugelassener Rechtsanwalt. Seine Promotion schloss er am Lehrstuhl von Ferdinand Kirchhof ab - dem jüngeren Bruder des Heidelberger Ex-Bundesverfassungsrichters Paul Kirchhof. Schmid hat eine Tochter, seinen Sohn brachte seine Ehefrau Tülay mit in die Ehe.

Guido Wolf: Der 54-Jährige sitzt seit zehn Jahren im Landtag Baden-Württembergs. Als ihn die CDU vor einem Jahr zu ihrem Spitzenkandidaten für die Landtagswahl kürte, gab er sein Amt als Landtagspräsident auf – und wurde CDU-Fraktionsvorsitzender. Wolf, der mit seiner Frau Barbara in Tuttlingen wohnt, schreibt gerne Gedichte in schwäbischer Mundart.