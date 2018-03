Chronik der Brandserie

17.11.: An der Gebäuderückseite des Netto-Marktes (St. Ilgen) brennt ein Karton.

20.11.: Wenige Meter entfernt brennt die Verkleidung eines Balkons in der Wittelsbacher Allee (St. Ilgen).

23.11.: Brand einer Wellblechhütte südlich des Bahnhofsplatzes St. Ilgen. Erster Verdacht eines Serien-Brandstifters.

5.12.: Wieder brennt es auf dem Balkon in der Wittelsbacher Allee - diesmal der Sichtschutz. Polizei findet Grillanzünder-Reste.

5.12.: Ein Auto brennt in Büchertstraße (Sandhausen) aus.

7.12.: Ein Wohnmobil in der Hohenstaufferallee (St. Ilgen) steht in Flammen, wird aber nicht zerstört. Wieder findet die Polizei Grillanzünder-Reste.

12.12.: Wieder will der Täter das Wohnmobil anzünden, doch der Grillanzünder am Reifen wird vorzeitig entdeckt.

13.12.: Geparkter Fiat in der Karl-Theodor-Straße angezündet. Anwohner können das Auto löschen. Am Vorderreifen: Grillanzünder.

14.12.: Drei Fälle an einem Tag: Um 11.15 Uhr wird an einer Hausfassade in der Bahnhofstraße Grillanzünder vor dem Brand gefunden. Gegen 17.15 Uhr brennt der in einer Unterführung abgestellte VW-Bus in der Büchertstraße (Sandhausen). Gegen 19 Uhr soll ein Auto in der Karl-Theodor-Straße abbrennen, doch das Feuer wird rechtzeitig gelöscht.

17.12.: Die Polizei richtet eine Ermittlungsgruppe ein.

28.12.: Auf der Fensterbank eines Mehrfamilienhauses in der Wittelsbacher Allee (St. Ilgen) wird ein Feuer entdeckt.

7.12.: Auf einem Firmengelände in der Bahnhofstraße (Sandhausen) brennt ein Kleinwagen komplett aus.

9.12.: Die Polizei nimmt einen 36-jährigen Leimener fest, der ein umfassendes Geständnis ablegt. aham/rl