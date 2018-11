bik. Horst Althoff (54) arbeitet ab 1. April als Geschäftsführer der Evangelischen Kirchenverwaltung in Heidelberg. Der in Heidelberg geborene Jurist war von 2000 bis 2016 Bürgermeister in Neckargemünd. Im letzten Juni fehlten ihm 130 Stimmen zur Wiederwahl, sein Mandat im Kreistag behielt der CDU-Mann nach dem Wechsel im Rathaus aber bei.

Althoff, der ab 1991 das Umweltschutzamt des Rems-Murr-Kreises leitete und ab 1994 im Regierungspräsidium Karlsruhe (Ausländerrecht, Immissionsschutzrecht, Pressesprecher) arbeitete, wurde von der Kirche unter 51 Bewerbern ausgewählt.

In Neckargemünd war er als Stadtoberhaupt für 190 Mitarbeiter, 50 Gebäude und elf Kindergärten zuständig. "Ich kenne das Geschäft vonseiten der Kommune", sagte Althoff bei der Synode, "und werde jetzt die Interessen der evangelischen Kirche vertreten."