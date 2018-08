Sicherheit im Pinguin-Gehege

Aus Sorge vor Nachahmern hat der Luisenpark die Patrouille der Parkaufseher verstärkt. Auch eine Videoüberwachung soll temporär eingesetzt werden, sagte die Sprecherin des Luisenparks der RNZ. Die Kritik der Tierschutzorganisation Peta, wonach das Gehege nicht genug geschützt sein soll, wies sie zurück. "Tag und Nacht schauen Parkaufseher an den Gehegen nach dem Rechten." Der Elektrozaun sei tagsüber allerdings ausgeschaltet, weil sich sonst Kinder verletzen könnten. Dass der Zaun nur hüfthoch ist, gehöre zum Konzept, die Tiere in einem naturnahen Umfeld unterzubringen. Ein fünf Meter hoher Zaun wäre hier fehl am Platz. Die Gehege entsprächen zudem denen vergleichbarer Einrichtungen. Der Luisenpark nimmt Teil am Artenschutzprogramm, damit trägt er dazu bei, dass der bedrohte Humboldt-Pinguin nicht ausstirbt. dut